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У Пустомитівському районі двоє львів’ян викрали дерева з фермерського господарства

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У Пустомитівському районі двоє львів’ян причетні до крадіжки з дерев території фермерського господарства. Встановлено, що чоловіки, віком 33 та 40 років, викрали п’ятнадцять саджанців туї. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Пустомитівське відділення поліції 31 серпня звернувся 49-річний житель району. Чоловік повідомив, що з території фермерського господарства, яким він головує, викрадено п’ятнадцять саджанців туї.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє львів’ян віком 33 та 40 років. У них поліцейські вилучили речові докази.

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Фото: Щоденний Львів

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