У Львові виявили труп у квартирі, на неприємний різкий запах з якої нарікали сусіди

У Львові виявили тіло чоловіка без ознак життя. Правоохоронці встановлюють обставини смерті львів’янина, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Сьогодні, 1 вересня, на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення від мешканців одного з будинків по вулиці Ангеловича у Львові про те, що з сусідської квартири чути різкий неприємний запах, а господаря вже майже тиждень ніхто не бачив.

У помешканні правоохоронці виявили тіло власника квартири без ознак життя. На місці працює слідчо-оперативна група, наразі поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, призначено ряд експертиз, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.