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У Львові відзначатимуть мусульманське свято «Курбан-байрам»

Катерина Родак

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У понеділок, 4 вересня, відбудеться захід, присвячений мусульманському святу “Курбан-байрам 2017 в місті Львів”. Про це повідомила Духовна велич Львова.

Подія відбудеться в Центральному парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького.

Програма заходу:

15.00 – Початок

15.30 – Офіційне відкриття, історія свята, привітання організаторів та гостей заходу

16.30 -Концертна програма

17.00 – Традиційні частування та солодощі

17.30 – Конкурси, розважальна програма, атракціони

20.00 – Закриття

Довідка:

Ід аль-адха, ід аль-кабір, ід аль курбан (араб. عيد الأضحى ‎), курбан-байрам (тюрк.) — свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман (друге — ід аль-фітр).

Свято починається після 70 днів закінчення посту урази (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.

У ці дні в долині Міна біля Мекки паломники приносять в жертву тварин (курбан) у пам’ять про те, як за біблійним переказом пророк Авраам (у мусульман Ібрагім), хотів принести в жертву Богу свого сина Ісаака (у мусульман Ісмаїла).

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