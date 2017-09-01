У Львові відзначатимуть мусульманське свято «Курбан-байрам»

У понеділок, 4 вересня, відбудеться захід, присвячений мусульманському святу “Курбан-байрам 2017 в місті Львів”. Про це повідомила Духовна велич Львова.
Подія відбудеться в Центральному парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького.
Програма заходу:
15.00 – Початок
15.30 – Офіційне відкриття, історія свята, привітання організаторів та гостей заходу
16.30 -Концертна програма
17.00 – Традиційні частування та солодощі
17.30 – Конкурси, розважальна програма, атракціони
20.00 – Закриття
Довідка:
Ід аль-адха, ід аль-кабір, ід аль курбан (араб. عيد الأضحى ), курбан-байрам (тюрк.) — свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман (друге — ід аль-фітр).
Свято починається після 70 днів закінчення посту урази (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.
У ці дні в долині Міна біля Мекки паломники приносять в жертву тварин (курбан) у пам’ять про те, як за біблійним переказом пророк Авраам (у мусульман Ібрагім), хотів принести в жертву Богу свого сина Ісаака (у мусульман Ісмаїла).