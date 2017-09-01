У Львові спіймали п’яного водія, який скоїв потрійну ДТП, а потім втікав з місця аварії

У Львові патрульні спіймали нетверезого водія, який вчинив ДТП та втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора, близько 17 години, патрульні отримали повідомлення про ДТП без потерпілих на перехресті вулиць Кульпарківська та Володимира Великого. Інспектори прибули на місце та побачили три автомобіля, які зазнали механічних ушкоджень: Mercedes-Benz, Kia Cerato та Subaru Outback. З місця водія автомобіля Mercedes-Benz вийшов чоловік, побачив патрульних та почав втікати.

У дворі одного з будинків, який знаходився поруч, інспектори наздогнали особу. Чоловік пручався, а тому до нього застосували заходи фізичного впливу. 42-річний чоловік в супроводі патрульних повернувся на місце ДТП.

Згодом з’ясувалося, що він перебував в стані алкогольного сп’яніння. На нього склали три протоколи: за нетверезу їзду, створення ДТП та втечу з місця ДТП. Також патрульні винесли постанову за відсутність у водія всіх необхідних документів.

Фото: патрульна поліція Львова