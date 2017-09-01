У Франковому університеті відбулася посвята у студенти

Сьогодні Львівський національний університет імені Івана Франка прийняв до своїх лав нову когорту першокурсників. На площі перед університетом відбулась урочиста академія з нагоди початку нового навчального року та посвята першокурсників у студенти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ректор університету Володимир Мельник привітав усіх із Днем знань і під звуки «Гаудеамусу» вручив першокурсникам залікові книжки.

В урочистості взяли участь керівники університету, науковці, випускники, батьки, члени наглядової ради Університету, а також лауреат Міжнародної премії Івана Франка Олег Шаблій та директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Хвилиною мовчання вшанували загиблих Героїв АТО та Небесної Сотні, які свого часу навчались в Університеті.

Після урочистого складання присяги, першокурсники покладанням квітів вшанували пам’ять українських геніїв – Івана Франка, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського та Маркіяна Шашкевича.

Урочиста академія завершилась зустріччю першокурсників із деканами факультетів, а в актовій залі університету відбулося урочисте засідання вченої ради.

Фото: ЛОДА