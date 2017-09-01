У День знань курсанти Академії сухопутних військ отримали нагороди від міністра оборони

У Національній академії сухопутних військ відзначили День знань та урочисто розпочали новий навчальний рік. Про це повідомляє прес-служба Академії сухопутних військ.

Привітати майбутніх офіцерів та їхніх наставників із початком нового навчального року до видового військового вишу завітали Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, заступник Міністра оборони генерал-майор Олег Шевчук, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Попко, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, міський голова Львова Андрій Садовий, директор департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України генерал-майор Микола Садовський, керівники силових відомств на Львівщині, представники громадськості та духовенства.

Після урочистого підняття Державного Прапора України та Прапора Сухопутних військ ЗС України Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак наголосив на тому, що Національна академія сухопутних військ є гордістю міста Лева, гордістю України і великою надією Сухопутних військ. Також він звернув увагу на те, що курсантські лави значно подорослішали, адже в строю сьогодні стоять не лише вчорашні школярі, але й досвідчені воїни – учасники АТО.

«Звертаючись до курсантів, Міністр оборони України підкреслив, що для сьогоднішніх вихованців начального закладу головним, власне, є навчання.Ви повинні розуміти, що після завершення навчання від того, наскільки ви будете готові, залежатиме життя ваших підлеглих, результат виконання бойових завдань і ваше особисте життя. Завданням для всіх викладачів є не стільки теоретичні заняття, скільки практична підготовка.

Кожен майбутній офіцер повинен вміти приймати рішення, відчувати відповідальність за нього. Практичні заняття мають бути головною формою підготовки. Водночас, ці заняття повинні ґрунтуватись на бойовому досвіді, здобутому впродовж останніх трьох років. Адже ми, на жаль, заплатили за нього надзвичайно високу ціну», – сказав він.

Також, користуючись нагодою, генерал армії України Степан Полторак нагородив кращих офіцерів, працівників та курсантів вишу відомчими відзнаками та цінними подарунками.

Від імені курсантів Академії до усіх присутніх звернувся учасник Антитерористичної операції, нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни», відмінник навчання курсант Віталій Цуньовський. Юнак, зокрема, запевнив, що сьогоднішні вихованці начального закладу будуть гідними послідовниками слави мужніх та відданих військовому обов’язку випускників Академії.

Також усіх курсантів та їхніх наставників з нагоди початку нового навчального року благословив на добре навчання голова Центру Військового капеланства Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви, настоятель гарнізонного храму святих Апостолів Петра і Павла отець Степан Сус.

Після цього Міністр оборони України урочисто передав символічний ключ до знань та залікову книжку курсанта Національної академії сухопутних військ першокурсникам Сергію Бабичу, Михайлу Сможанику, Владиславі Корнійчук та Олександру Кушніру.

Після проходження особового складу Академії урочистим маршем генерал армії України Степан Полторак поспілкувався із науково-педагогічними працівниками вишу. Він, зокрема, побажав їм подальшого професійного розвитку та висловив сподівання, що завдяки їхній копіткій праці виш і далі буде надійною кузнею висококваліфікованих кадрів для ЗС України.

Варто зазначити, що, перебуваючи у стінах Національної академії сухопутних військ, Міністр оборони України, інші представники оборонного відомства та командування ЗС України відвідали оновлену курсантську їдальню, де з сьогоднішнього дня стартувала принципово нова, суттєво вдосконалена система харчування особового складу.

Високоповажні гості на власні очі побачили можливості нового кухонного устаткування, сформованого алгоритму приготування їжі, подачі її безпосередньо на курсантські стіл, а також залишили схвальні відгуки про виконані керівництвом Академії заходи щодо вдосконалення інфраструктури вишу та налагодження курсантського побуту.

Фото: Академія сухопутних військ