ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть посадовця лісгоспу, який завдав збитків на два мільйона гривень

Вероніка Рой

|

Посадовця Дрогобицького лісництва судитимуть за завдані збитки на суму близько два мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Прокуратурою Львівської області завершено досудове розслідування стосовно одного із посадових осіб державної лісової охорони державного підприємства «Дрогобицьке лісове господарство».

Встановлено, що внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків посадовцем цього лісництва, державному бюджету завдано збитків на суму близько двох мільйонів гривень.

За цим фактом слідчими прокуратури області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт.

Довідково: зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та штраф від двохсот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був ухвалений Акт проголошення незалежності України. З цьо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів