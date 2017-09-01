На Львівщині судитимуть посадовця лісгоспу, який завдав збитків на два мільйона гривень

Посадовця Дрогобицького лісництва судитимуть за завдані збитки на суму близько два мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Прокуратурою Львівської області завершено досудове розслідування стосовно одного із посадових осіб державної лісової охорони державного підприємства «Дрогобицьке лісове господарство».

Встановлено, що внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків посадовцем цього лісництва, державному бюджету завдано збитків на суму близько двох мільйонів гривень.

За цим фактом слідчими прокуратури області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт.

Довідково: зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та штраф від двохсот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.