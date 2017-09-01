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На Львівщині очікується погіршення погодних умов

Андрій Котенський

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на вихідних 2-3 вересня, у Львові та області можливі грози з градом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

02 вересня : Мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15°, вдень 22 – 27° тепла.

03 вересня : Хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, вранці та вдень місцями сильні. Грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12°, вдень 16 – 21° тепла.

Тим часом за даними Gismeteo.ua, у суботу буде хмарно і невеликий дощ, а температура не більше 22°С.

У неділю очікуються сильні дощі та від 14 до 18° тепла.

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