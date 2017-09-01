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Львівщина приймає чемпіонат України з гірських автоперегонів

Андрій Котенський

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Львівщина приймає фінальні – шостий та сьомий етап національного чемпіонату з гірських автоперегонів, які визначать найшвидших пілотів України 2017 року. Змагання стартують в День фізичної культури та спорту, 9 вересня. Про це Львівському порталу повідомила повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

Фото: Голос Карпат

За даними організаторів, змагання відбудуться у Дрогобицькому та Сколівському районах – це Верецький перевал та перевал Борислав – Східниця. Ці траси вимагатимуть від спортсменів підвищеної концентрації та уваги, оскільки є достатньо швидкісними, мають круті повороти та значний перепад висот.

Головний суддя змагань, директор змагань – суддя національної категорії Сергій Єженков (м. Львів).

Глядачам обіцяють цікаві та видовищні автоперегони. Також уболівальники матимуть можливість зблизька оглянути ралійну техніку та поспостерігати за напруженою боротьбою спортивних екіпажів.

У цих перегонах очікується участь близько трьох десятків екіпажів із Житомирської, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Дніпровської, Київської областей та м. Києва.

Початок змагань заплановано на 9 вересня 2017 року об 9.30 год. на Верецькому перевалі на Сколівщині. Завершення змагань – 10 вересня.

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