Інспекторка львівської податкової придбала Lexus на литовських номерах

Старший державний ревізор-інспектор відділу перевірок фінансових операцій управління аудиту ГУ ДФС у Львівській області Тереза Мельник 28 серпня оприлюднила на сайті НАЗК інформацію про придбання нею автомобіля Lexus NX 2015 року випуску. Жінка депутата ЛМР від політичної партії Об’єднання «Самопоміч» придбала автівку у литовської компанії «Autodemas». Про це пишуть «Наші Гроші. Львів».

Згідно з оприлюдненою інформацією, власницею автомобіля вона стала за два тижні до цього – 14 серпня. Lexus NX вона придбала у литовської компанії «Autodemas» лише за 226,7 тис. грн. Автомобілі Lexus NX 2015 року випуску продають за ціною від 800 тис. грн до 1,2 млн грн.

Водночас, згідно з реєстром МВС, Мельник Тереза з 2015 року володіє лише автомобілем Lexus RX 350 2007 року випуску, який вказаний в її декларації про доходи. Її чоловік користується автомобілем Audi A6 2013 року випуску, який належить адвокатському об’єднанню «Павленко і партнери».

Також, згідно з її е-декларацією за 2016 рік, Терезі Мельник належить квартира у Львові площею 92,9 кв. м, 25% львівської квартири площею 75 кв. м, а її чоловік Юрій Мельник, який є депутатом ЛМР від політичної партії Об’єднання «Самопоміч» та головою фракції, володіє двома ділянками та житловим будинком площею 286,6 кв. м у Липниках в 15 кілометрах від Львова і нежитловим приміщенням у Львові на майже 313 «квадратів».

За 2016 році Тереза Мельник задекларувала 66,1 тис. грн зарплати, її чоловік Юрій Мельник – 1,4 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 0,5 млн грн позики та 37,6 тис. грн зарплати від АО «Павленко і партнери». Чоловік має на рахунках в банку понад 1 млн грн та готівкою 15 тис. доларів.

Юрію Мельнику, вказано в декларації, належав 1% ТОВ «ТБ Сад», 12,5% АО «Павленко і партнери» та 33% ТОВ «Кооператори» (вже не є власником).

Фото: «Наші Гроші. Львів»