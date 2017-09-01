До Дня знань у дитячий будинок передали канцтовари, які зібрали на благодійній фотосушці у Львова

Сьогодні, 1 вересня, у День знань, працівники департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації відвідали дитячий будинок «Рідний дім» у с. Сасів Золочівського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На опіці дому – 22 дитини різного шкільного віку.

До початку навчального року вони отримали : кольорові фарби та олівці, циркулі, фломастери, пластилін, кольорові ручки, лінійки, папки для зошитів, пенали, альбоми для малювання, а також книги.

Організатори висловлюють щиру подяку першій українській світлотеці «Українська мить» та усім фотографам, які долучилися до цієї ініціативи, а також небайдужим людям, які придбали канцтовари та обміняли їх на фотолистівки.

Нагадаємо, 23 серпня Львівська обласна державна адміністрація спільно з ГО “Інститут Суспільних Ініціатив” зорганізували благодійну фотосушку «Моя Незалежність», на якій усі охочі могли обміняти фотолистівки на канцтовари для дітей до свята 1 вересня.

Фото: ЛОДА