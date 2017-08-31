Жителів Львівщини закликають завтра бути максимально пильними до підозрілих предметів

Традиційно, 1 вересня по всій Україні відбуватимуться урочисті заходи з нагоди початку нового навчального року. Десятки тисяч школярів та студентів, учителів та викладачів, прийдуть у цей день на площі та подвір’я своїх навчальних закладів, щоб привітати одне одного із цим святом.

Втім, у зв’язку з ситуацією на сході країни, що сприяє суттєвому зростанню кількості злочинів, які вчиняють з використанням саморобних та штатних вибухових пристроїв у місцях масового перебування людей.

Служба безпеки України просить виявляти пильність і повідомляти про підозрілі предмети черговому по Управлінню СБ України у Львівській області за телефоном (032) 261-61-43 або чергового ГУ Національної поліції у Львівській області – 102.

Фото: ДСНС