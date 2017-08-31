За шахрайство у Львові засудили чотирьох пасторів релігійної секти

Чотирьох пасторів «Посольства божого» Сандея Аделаджі оштрафували за шахрайство і обман 16 львів’ян. Як вказано в оприлюдненому 16 серпня вироку Сихівського райсуду, пастори переконували членів релігійної організації брати кредити і вкладати отримані кошти у церковний бізнес, повідомляє Zaxid.net.

Йдеться про чотирьох пасторів, які впродовж 2007-2008 років обманом заволоділи майже 4 млн грн від своїх послідовників. У церкві вони проводили тренінги на теми збагачення та процвітання християн, після яких вірян переконували вкладати кошти у бізнес одного з пасторів. Деякі з постраждалих під час судових засідань заявили, що їх фактично змушували отримувати кредити, закладаючи квартири.

Одна з чотирьох обвинувачених пасторів на судовому засіданні пояснила, що вірян просто навчали фінансової грамотності і розповідали, як отримати дохід від перепродажу нерухомості.

«Метою навчань фінансової грамотності в церкві було допомогти людям вийти із фінансових проблем, навчити їх проводити вірну діяльність, заробляти гроші. Одним із напрямків їх роботи було надання людям фінансової допомоги у вигляді позики за підтримки «Ліоне Банку». У даному випадку гроші вкладались в банк для одержання відсотків за високими ставками», – пояснила жінка.

Вона була директоркою агенції нерухомості «Амбасадор», інший обвинувачений пастор був керуючим «Ліоне банку» (більшість кредитів члени релігійної організації отримували саме в цьому банку), а ще двоє пасторів були приватними підприємцями.

Усіх їх звинуватили у відмиванні коштів, отриманих злочинних шляхом, однак суд відкинув це обвинувачення, оскільки кошти пасторам віддавали добровільно і легально. Через це справу перекваліфікували на шахрайство, при цьому виправдали одного з пасторів. Трьом іншим обвинуваченим замість п’яти років ув’язнення суд призначив умовні терміни – двом по три роки і одному два роки.

Суд також задовольнив частину цивільних позовів з вимогою відшкодувати втрати, зобов’язавши чотирьох пасторів сплатити понад 3,7 млн грн на користь сімох вірян.

Зазначимо, протестантську церкву «Посольство боже» у 1994 році заснував Сандей Аделаджа. Наприкінці 2008 року Рада єпископів України заявила, що Сандей Аделаджа займається антибіблійною діяльністю, а у 2009 році його разом із кількома особами правоохоронці звинуватили у шахрайстві та причетності до незаконного заволодіння грошовими коштами громадян. Усього в цій справі потерпілими визнали більше 600 осіб, а загальні збитки постраждалих оцінювали у 52 млн грн.

Згідно з інформацією на офіційному сайті «Посольства божого», прибічниками цієї церкви лише у Києві досі є більше 25 тис. осіб, однак у офіційних звітах Мінкультури про мережу релігійних організацій в Україні ця церква не згадана.