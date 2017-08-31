Яким буде цьогорічний фестиваль «Золотий лев». Програма

Цього року фестиваль «Золотий Лев на вулиці- 2017» відбудеться з 30 вересня по 3 жовтня. У 2017 році фестиваль буде проходити на окремих локаційних майданчиках (площах) Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, вистави будуть відбуватись в Трамвайному Депо, в дворику Львівської Ратуші, на спортивному майданчику Банківського інституту по вул. С. Стрільців, 11, на площі перед Львівською Оперою та на площі Ринок. Вистави, які відбуватимуться на закритих майданчиках, будуть платними.

Цього року глядачі матимуть змогу подивитися вистави вуличних театрів із України, Польщі, Португалії, Чехії. Загальна кількість глядачів, які дивитимуться вистави, буде сягати близько 100 000.

Серед інших, глядачі матимуть змогу побачити такі театри, як Київський театр «ДАХ» з виставами «Цешо» та «Але вітер», театр з Польщі «Клініка лялєк» з виставою «Cyrk bez Przemocy», який є знаний в Європі і займав численні нагороди на престижних європейських театральних фестивалях, циркові колективи «Форматіс», «Планшет» та «Буффет», які з успіхом працюють в Угорщині, клоунська театральна програма «Enano» (Португалія), Краківський театр «Вагабунда» (Польща), Львівський академічний театр Воскресіння з новою виставою «Поїзд зі Львова», прем’єра якої відбулася в м.Каліш (Польща) та виставою «Чайка», яка вже була представлена на багатьох міжнародних театральних фестивалях Європи, театр «Слово і Голос» (Львів, Україна) та багато іншого.

Окрема, цікава, захоплююча програма чекає і на дітей. Крім видовищних циркових вистав діти зможуть пройти майстер-класи від майстрів циркової та акторської майстерності.

«Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев на вулиці -2017» – це завжди яскраво, видовищно, феєрично, цікаво та вражаюче. Театри, які будуть запрошені вже бачили на багатьох відомих театральних фестивалях в Європі. Тепер і Львів та гості нашого міста матимуть змогу насолодитися неймовірною атмосферою театрального вуличного дійства»,- зазначають організатори.

«Золотий Лев на вулиці» – це не просто вуличний фестиваль, а театральна європейська традиція і один з найпрестижніших театральних форумів України. Щороку він перетворює Львів на величезну театральну сцену, дарує яскраві враження і відчуття. Тут можна побачити вистави світового визнання, прем’єри, експериментальні постановки молодих театрів.

Детальніше з програмою можна ознайомитися тут.

Фото: ЛМР