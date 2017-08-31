«Якби не війна». У Львові презентують волонтерський фотопроект

У суботу, 2 вересня, у Палаці Сапег (вул. Коперника, 40-А) відбудеться презентація фотовиставки та книги «Якби не війна». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Фотопроект і книга «Якби не Війна» – це результат титанічної праці команди волонтерів протягом року. Фотовиставка складається з 8-ми тематичних блоків, в кожному з яких від 12 до 25 світлин: кохання, жінки на війні, мирні професії воїнів, героїчні мами з їхніми героїчними синами, соціальний блок, легіонери, невідомі герої та блок з 12-ма Героями, які вже ніколи не будуть з нами. Впродовж шести місяців виставка подорожує містами України, її вже бачили у містах східного, центрального, північного і південного регіонів. Тепер волонтерський фотопроект «Якби не війна» вирушає на захід, і перше місто, що буде приймати його – це Львів.

«Навесні 2014-го в Україну прийшла війна, що змінила життя багатьох. Війна, яка показала, наскільки багато людей надзвичайно гаряче люблять свою країну. Війна, яка позбавила сну сотні тисяч українців – воїнів, які зі зброєю в руках стали на захист кордонів Батьківщини, їхніх рідних, які щохвилини молилися, щоб вони повернулися живими, і просто небайдужих людей, які зрозуміли, що лише об’єднавши зусилля, ми зможемо протистояти російській агресії. Війна, що відкрила справжніх Героїв сучасної України, людей, яких ця війна торкнулася безпосередньо», – кажуть організатори вистави.

Слід додати, що кошти від реалізації книги волонтери спрямовують на допомогу родинам загиблих, на ліки для поранених у шпиталі, а також на потреби військових на передовій.

Початок заходу о 13:00.

Триватиме експозиція до 10 вересня.

Фото: pandaphoto.in.ua