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У Національній академії сухопутних військ відбувся випуск молодших лейтенантів

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Майже 150 молодших лейтенантів, котрі впродовж трьох місяців опановували необхідні знання на курсах військової підготовки у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, поповнили лави офіцерського корпусу Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Навчального центру НАСВ.

Урочистий ритуал випуску молодих офіцерів відбувся у 184-ому Навчальному центрі видового військового вишу, що розташований у селищі Старичі Яворівського району.

Від імені керівництва навчального закладу випускників зі знаменною подією у їхньому житті привітав заступник начальника Національної академії сухопутних військ з наукової роботи полковник Андрій Слюсаренко.

«За сім циклів таких курсів викладачі та офіцери Національної академії сухопутних військ підготували понад 1000 молодших лейтенантів. Приємно, коли випускники курсів повідомляють, що їм довірили командувати ротою чи батареєю. Тобто, нам вдається досягнути поставленої мети — дати їм усі необхідні знання для подальшого проходження служби на офіцерських посадах», — підкреслив офіцер.

Слід зазначити, що більшість курсантів мають досвід ведення бойових дій. Декому вже, навіть, доводилося виконувати обов’язки на офіцерських посадах. Окрім цього, усі слухачі курсів мають вищу освіту.

Один зі вчорашніх слухачів, а сьогодні молодший лейтенант Дмитро Лисиця розповів, що пішов до війська ще 2014 року, добровольцем. Згодом він підписав контракт з однією із механізованих бригад. Пізніше був поранений в бою під час мінометного обстрілу.

«Навіть будучи в шпиталі, я хотів скоріше повернутися до своїх товаришів на передову. Згодом, у складі роти, виконував бойові завдання на Світлодарській дуз», — ділиться Дмитро.

Сьогодні Дмитро Лисиця отримав звання молодшого лейтенанта і знову повертається до своїх товаришів на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення.

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