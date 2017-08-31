Цього року на Львівщині «ходитиме» новий небезпечний вид грипу . Мешканцям радять вакцинуватися

На Львівщині цього року експерти прогнозують епідемію грипу,що охопить більшу кількість населення, ніж торік. Про це повідомив заступник директора ДУ лабораторний центр МОЗ України» Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, цього року Львівщину «сколихне» три види грипу, один з яких ще ніколи в області не був зафіксований.

«Слід очікувати, що цього року кількість захворіли буде більшою, про що й говорить Центр грипу. Друге питання, що може вплинути на збільшення кількості захворілих – це вкрай мала кількість щеплених осіб. В епідсезон цього року ми будемо мати нові збудники вірусу грипу. Це так званий грип типу А – H1N1-Мічіган та H3N2-Гонконг і третій збудник – це грип В. З грипом типу «Мічіган» ми ще не зустрічалися. Як він себе проявить у цьому епідеміологічному сезоні ,буде видно. Але прогностично з урахуванням того, що є грип Гонконг, який попередні роки вів себе агресивно, думаємо, що кількість захворілих збільшиться», – повідомив він.

За словами експерта, на Львівщині вкрай мала кількість осіб, що вакцинуються від грипу.

«В області було щеплено лише близько 3-х тисяч мешканців. Це 0,1 відсоток від всього населення області. При тому, що ВООЗ рекомендує, аби щепленим були 75%», – зазначив О. Когут.

Окрім того, консультативний комітет з практики імунізації центрів контролю і профілактики захворювань США (АСІР СDC) випустив рекомендації з питань вакцинації проти грипу на епідсезон 2017 – 2018 років.

СДС рекомендує вакцинацію всім у віці від 6 місяців, які не мають протипоказів.

У першу чергу вакцинація важлива особам з підвищеним ризиком ускладнень:

– діти у віці від 6 до 59 місяців (5 років);

– дорослі у віці 50 років і старше;

– дорослі і діти з хронічною легеневою патологією (включаючи астму), серцево-судинною (за винятком ізольованої гіпертензії), ниркової, печінкової, неврологічної, гематологічної патології або з метаболічними розладами (включаючи цукровий діабет);

– імунодефіцит, включаючи імуносупресію, викликану ліками або ВІЛ-інфекцією;

– вагітні жінки або ті, які будуть вагітні в час сезону грипу;

– діти і підлітки (від 6 місяців до 18 років), які отримують ліки з вмістом аспірину або саліцилату, в яких високий ризик виникнення синдрому Рея після зараження вірусом грипу;

– особи, які проживають в будинках для людей похилого віку та інших закладах довготривалого догляду – інтернати, будинки дитини та інші;

– особи з ожирінням.

Крім цього, профілактичні щеплення проти грипу необхідні медичним працівникам стаціонарів, бригадам швидкої допомоги, сімейним лікарям амбулаторій, працівникам екстрених служб, вихователям і особам, які здійснюють догляд.