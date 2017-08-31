Топ-5 причин відвідати цьогорічний Форум видавців

Уже незабаром у Львові пройде традиційний Форум видавців. Організатори підготували топ-5 причин не пропустити цю подію цього року.

Першим прочитати книжкові новинки осені.

Не секрет, що саме до Львівського Форуму видавництва із цілої України стараються презентувати нові книги. Вперше у перекладі виходить поезія та проза закордонних авторів, свої нові романи презентують українські автори. Цьогоріч своїх читачів видавців та письменники потішать такими найочікуванішими новинками: Сергій Жадан «Інтернат»; Любко Дереш «Спустошення»; Василь Шкляр «Троща»; Юрій Винничук «Лютеція»; Наталка Сняданко «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма»; Владислав Івченко «Два пасинки Митрополита».

Поспілкуватися із відомими в світі письменниками, що вперше відвідають Україну.

Кожного року Форум Видавців відвідують десятки зіркових гостей. Це поети та прозаїкі, перформери, перекладачі та критики із цілого світу. На 24 Форум Видавців запрошено митців із Великобританії, США, Франції, Литви, Сербії, Словаччини, Білорусії. Серед них Філіп Сендс – професор права в Університетському коледжі Лондона, автор книг «Беззаконний світ» та «Команда катувань»; білоруський поет і перекладач Андрій Хаданович; поет-перформер із США Алісія Гарріс; сценарист із Словаччини Річард Пупала; литовський поет і перекладач Марюс Бурокас; Генрі Марш – відомий лікар із Великобританії, нагороджений Орденом Британської імперії, автор бестселеру «Не зашкодь. Історії про життя, смерть і хірургію головного мозку».

Стати учасником воркшопів успішних бізнесменів та відомих спеціалістів.

Форум Видавців – це не лише можливість придбати літературу із саморозвитку чи психології, але й безкоштовно взяти участь у практичних майстер-класах знаних експертів. Воркшоп на тему «100 прийомів, методів і технік із тайм-менеджменту, самомотивації, а також персональної продуктивності» проведе блогер, мандрівник та онлайн-підприємець Орест Зуб. Професор фінансів, керівник програми Master of Banking and Finance [MBF] Євген Пенцак розповість про те, як приймати правильні бізнес-рішення, обирати тактику та стратегію у роботі. Мовознавець, дослідник і популяризатор української мови Олександр Авраменко проведе майстер-клас з культури мовлення.

Знайти унікальні професійні видання та провести час у колі однодумців.

Окрім традиційних літературних подій чималу частину програми Форуму Видавців складають тематичні кластери – майданчики, що об’єднують спеціалістів вузьких сфер. Це можливість дізнатися про нові видання у конкретних галузях науки, підвищити свою кваліфікацію, взяти участь у тематичних дискусіях, зав’язати нові професійні контакти. У фокусі цьогорічного Форуму – історія, філософія, бізнес та економіка, креативні індустрії та урбаністика, здоров’я, наука і технології, освіта, права людини, мови та переклади, культура і конфлікт та ін.

Отримати автограф та зробити селфі із улюбленим письменником.

Кожен із запрошених письменників, які візьмуть участь у Форумі Видавців, матимуть не лише презентації та зустрічі із читачами, але й автограф-сесії. Тож придбавши книгу улюбленого письменника, ви матимете унікальну можливість отримати примірник із побажаннями від автора. Ну, і звичайно ж зробити селфі на згадку!