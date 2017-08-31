Порошенко посмертно нагородив відомого львівського волонтера

Відомого львівського волонтера та громадського діяча Богдана Дідича нагородили відзнакою Президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції. Почесна нагорода знайшла свого власника посмертно. Про це стало відомо із допису дружини покійного Ірини Дідич на її сторінці у Фейсбук.

Цікаво, що нагороду Богдлану Дідичу було присвоєно ще 17 лютого 2016 року…

Нагадаємо, з початку Революції Гідності Богдан Дідич став її активним учасником, бо не міг займати вичікувальну позицію. З огляду на організаційний досвід, не боявся очолювати львівську сотню «Удару» на Майдані. Богдан Дідич був одним із тих, хто перебував у наметовому містечку майже постійно, координуючи присутність і діяльність сотень людей.

З початком російсько-української війни Богдан Дідич разом з дружиною Уляною почали активно допомагати підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії та іншим. Разом з однодумцям, об’єднаними в ініціативу, а пізніше – в громадську організацію «Допоможи фронту», вони створили чітку і дієздатну структуру допомоги війську.

За свою волонтерську діяльність неодноразово був нагороджений різноманітними відзнаками Міністерства оборони України та багатьох військових частин.

Як відомо, відомого волонтера, голову громадської організації «Допоможи Фронту» Богдана Дідича не стало 1 травня 2017 року.