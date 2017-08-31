Омелян сподівається на прихід в Україну трьох лоукостерів у 2018 році

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян чекає, що в наступному році в Україні запрацюють три авіакомпанії – EasyJet, Eurowings і Ryanair. Про це він розповів під час зустрічі в Європейській Бізнес Асоціації, повідомляє УНІАН.
«Я дуже сподіваюся, що наступного року ми зможемо вітати в Україні як компанію Ryanair, так і компанії EasyJet, Eurowings. Тому що це не лише дешеві польоти для українців, але й залучення туристів в країну», – розповів міністр інфраструктури.
Він вкотре назвав вигаданими втрати для аеропорту «Бориспіль» від приходу авіакомпанії Ryanair.
«Коли говорять про потенційні, а насправді гіперболізовані і вигадані втрати для аеропорту «Бориспіль», то забувають, що кожен турист привозить в бюджет країни 300-1000 доларів», – зазначив Омелян.
Як повідомляв Львівський портал раніше, авіакомпанія Ryanair покинула ринок України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль» та чинним директором Павлом Рябікіним. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.
Після різкої заяви міністра інфраструктури «Необхідно визначитися: ми за євроінтеграцію і світових інвесторів чи ми за «Хонку», прем’єр міністр України Володимир Гройсман таки ініціював поновлення переговорів. Лише після цього «Бориспіль» відновив переговори з Ryanair…
26 липня стало відомо, що авіакомпанія МАУ у суді вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, заборонити Мінінфрастуретури сприяти Ryanair в Україні та зобов’язати Україну виплатити МАУ десятки мільйонів втрат. Попри те стало відомо, що МАУ насправді заборгувала державі 400 мільйонів. У аеропорту «Львів» також відреагували на претензії МАУ щодо Ryanair.
На початку серпня стало відомо, що держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» надавало авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» непрозорі знижки щодо сплати аеропортових зборів.