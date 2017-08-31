Омелян сподівається на прихід в Україну трьох лоукостерів у 2018 році

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян чекає, що в наступному році в Україні запрацюють три авіакомпанії – EasyJet, Eurowings і Ryanair. Про це він розповів під час зустрічі в Європейській Бізнес Асоціації, повідомляє УНІАН.

«Я дуже сподіваюся, що наступного року ми зможемо вітати в Україні як компанію Ryanair, так і компанії EasyJet, Eurowings. Тому що це не лише дешеві польоти для українців, але й залучення туристів в країну», – розповів міністр інфраструктури.

Він вкотре назвав вигаданими втрати для аеропорту «Бориспіль» від приходу авіакомпанії Ryanair.

«Коли говорять про потенційні, а насправді гіперболізовані і вигадані втрати для аеропорту «Бориспіль», то забувають, що кожен турист привозить в бюджет країни 300-1000 доларів», – зазначив Омелян.

Як повідомляв Львівський портал раніше, авіакомпанія Ryanair покинула ринок України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль» та чинним директором Павлом Рябікіним. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

Після різкої заяви міністра інфраструктури «Необхідно визначитися: ми за євроінтеграцію і світових інвесторів чи ми за «Хонку», прем’єр міністр України Володимир Гройсман таки ініціював поновлення переговорів. Лише після цього «Бориспіль» відновив переговори з Ryanair…

26 липня стало відомо, що авіакомпанія МАУ у суді вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, заборонити Мінінфрастуретури сприяти Ryanair в Україні та зобов’язати Україну виплатити МАУ десятки мільйонів втрат. Попри те стало відомо, що МАУ насправді заборгувала державі 400 мільйонів. У аеропорту «Львів» також відреагували на претензії МАУ щодо Ryanair.

На початку серпня стало відомо, що держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» надавало авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» непрозорі знижки щодо сплати аеропортових зборів.

ЕП