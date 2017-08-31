Нацполіція шукає ДНК Димінського

Слідчі поліції ведуть пошук біологічних зразків бізнесмена, президента футбольного клубу «Карпати» (Львів) Петра Димінського. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Сьогодні проводяться слідчі дії в автомобілі Димінського. Шукають і збирають його біологічні зразки. Слідчі також хочуть оперативним (таємним) шляхом отримати такі біологічні зразки бізнесмена для порівняння», – повідомив співрозмвоник.

За його словами, можливо, за місцем проживання Димінського будуть проводитися такі заходи для виявлення.

«Українська правда» звернулась за коментарем до прес-секретаря Національної поліції Ярослава Тракало. Він пообіцяв повідомити інформацію стосовно пошуку біологічних даних Димінського згодом.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля бізнесмена, сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК «Карпати» і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії.

У автомобілі Димінського експерти виявили відбитки однієї людини: це не його водій.

УП