Нацполіція шукає ДНК Димінського

Слідчі поліції ведуть пошук біологічних зразків бізнесмена, президента футбольного клубу «Карпати» (Львів) Петра Димінського. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
«Сьогодні проводяться слідчі дії в автомобілі Димінського. Шукають і збирають його біологічні зразки. Слідчі також хочуть оперативним (таємним) шляхом отримати такі біологічні зразки бізнесмена для порівняння», – повідомив співрозмвоник.
За його словами, можливо, за місцем проживання Димінського будуть проводитися такі заходи для виявлення.
«Українська правда» звернулась за коментарем до прес-секретаря Національної поліції Ярослава Тракало. Він пообіцяв повідомити інформацію стосовно пошуку біологічних даних Димінського згодом.
Як відомо, ДТП за участю автомобіля бізнесмена, сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.
Власник ФК «Карпати» і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії.
У автомобілі Димінського експерти виявили відбитки однієї людини: це не його водій.