На Львівщині у смертельну ДТП потрапив автомобіль із журналістами. Оновлено

Сьогодні, 31 серпня, на Львівщині на території села Верхній Лужок трапилася смертельна ДТП. Цю інформацію Львівському порталу підтвердили у відділі комунікації ГУ НП Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 31 серпня, близько 15.30 на автодорозі Львів – Ужгород у селі Вехній Лужок, Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Ланос», 28-річний львів’янин, з невідомих причин не впорався з керуванням та в’їхав у залізобетонну опору моста.

Внаслідок автопригоди водій загинув, ще трьох пасажирів доставили у лікарню. Зараз їх оглядають медики.

В автомобілі їхали троє працівників одного з львівських телеканалів.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.