Львів’ян просять допомогти зібрати шкільні речі для дітей поранених та загиблих бійців

Львівські волонтери просять допомогти зібрати дітей до школи, в яких тато був пораненим на війні або загинув. Про це у Facebook написала волонтерка ГО «Допомога дітям Героїв» Олена Заблотська, передає Львівський портал.

«Я впевнена, що такі речі потрібно робити тихо, проте можливо мій пост побачать інші батьки і захочуть зробити щось добре для чужих дітей, які цього потребують. Якщо Ви можете допомогти і крім своїх дітей зібрати ще інших – напишіть Viktoria Khrystenko, вона одразу дасть Вам вік дитини та адресу», – йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook-сторінка Олени Заблотської