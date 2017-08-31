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Львів може опинитися на порозі чергового «автобусного колапсу»

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Перевізники, що їздять у Мостиському напрямку, матимуть кінцеву на АС «Західна» на Городоцькій замість Залізничного вокзалу. А для автобусів із Пустомитівського та Городоцького напрямку кінцевою буде не зупинка на Приміському вокзалі, а на автостанції №3 (вул. С. Петлюри, 11б, поблизу ринку «Новий»). Маршрутки із Жовківського напрямку будуть їздити на оновлену АС №2 (вул. Б. Хмельницького, так званий вокзал «Північний»). Такі зміни мають вступити у силу уже від 2 вересня.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної організації роботодавців транспорту.

За даними транспортників, таке рішення випливає із укладених договорів на транспортні перевезення між Львівською облдержадміністрацією (ЛОДА) і перевізниками та було прийняте на основі вимог Львівської міської влади.

Якщо у Львівській обласній організації роботодавців транспорту вважають рішення про переїзд усіх маршрутів на АС логічним то експерти-транспортники мають свої застереження.

На думку виконавчого директора Львівської обласної організації роботодавців транспорту Івана Станчака, їздити до автостанцій перевізникам простіше: є місця для відпочинку й харчування водіїв та інша інфраструктура, проте занепокоєння експерта викликає бездіяльність міських посадовців від транспорту.

«Перш ніж облаштовувати автостанції на окраїнах Львова, ми бачимо, що міські чиновники не подумали про добробут пасажирів. Достатньої кількості міських маршрутів нема. І навіть на тих, що є, їздить далеко не передбачена кількість автобусів. Якщо міська влада не скоригує маршрути, то пасажири змушені будуть пересуватися переповненими автобусами, а обурення перейде на наших водіїв. Це неприпустимо», – переконаний він.

Водночас Іван Станчак застерігає, що «місто через міських транспортних посадовців може опинитися на порозі чергового «автобусного колапсу».

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