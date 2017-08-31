Іван Рудницький: «Виглядає, що Андрій Садовий шукає можливості, як «освоїти» кошти, а потім знайти крайнього»

Депутат Львівської міської ради, колишній директор міського департаменту поводження з ТПВ Іван Рудницький про причину свого звільнення з посади та про напрямок роботи міської влади у сфері поводження зі сміттям:

«Так виглядає, що вже до мого приходу Андрій Садовий мав кількох людей, з якими мав намір вирішувати ці (сміттєві-ред.) питання.

Будівництвом заводу опікується Степан Пакіж з «Львівтеплоенерго». Формальною підставою для цього є те, що він буде зведений на території ТЕЦ-2. Як це можливо – невідомо. Адже Пакіж мав би цілком зосередитись на своєму підприємстві. До того ж, він також керує «Залізничтеплоенерго», що вже створює подвійне навантаження. А тут з новим заводом величезний масив роботи, на якому треба чітко сконцентруватись.

За рекультивацію Грибович буде відповідати чомусь не «Збиранка», як планувалось і було б логічно, а депутат Київської міськради Вадим Ноздря, який очолив новостворене ЛКП «Зелене місто». Чому так? Також мало зрозуміло. Адже «Збиранка» діюче підприємство, до того ж укомплектоване потрібними фахівцями. Для чого ж творити щось нове, яке буде займатись тою ж роботою. Аргумент мера: гроші ЄБРР мають йти через «чисте» ЛКП.

Щодо пошуку ділянки під новий полігон, то цю роботу спочатку, ніби, залишали для мене, але зараз, так виглядає, її повністю хочуть перекласти на ОДА. Адже досі нічого не зроблено і навіть не визначено людини, яка буде цим займатися.

Сортування сміття теж покладено не на департамент, а на заступника мера Андрія Москаленка, який курує програму Zero Waste.

У Садового вже замовили проект заводу у інституту з Харкова, але йдеться лише про сортування і компостування, а як же далі, що робити з рештою сміття? Вивозити на полігон, але ж ним ніхто не займається. Спалювати чи робити RDF, але ж таке підприємство проектується в комплексі. Ніхто не прийде зі сміттєспалювальним заводом, якщо вже буде кимось іншим зроблено попередні ланки. Важко уявити, чому цього не хочуть зрозуміти.

Така ж проблема і з сортуванням – минуло більше року від трагедії, а з цим і надалі величезні проблеми. У Львові є все для вирішення цієї проблеми. Є потужне підприємство, яке переробляє пластик. Воно готове його і збирати по місту (або це можуть чітко робити перевізники). Люди також вправно сортують пластик. У чому ж тоді проблема? А проблема в організації процесу. Потрібно відповідальний підрозділ, який би чітко пов’язав ці ланки і запустив механізм, який працював би без перебоїв. Сам Москаленко цього зробити не зможе.

Виглядає, що Андрій Іванович шукає можливості, як «освоїти» кошти, а потім знайти крайнього, на кого перекласти провину і вантаж проблеми. Винними знову буде держава, як блокує роботу.

Вирішальним моментом, коли я вирішив піти з посади, стала відмова Андрія Садового приймати на виконкомі структуру департаменту з чітко визначеними особами, які відповідальні за різні ділянки роботи: завод, рекультивацію, пошук полігону та сортування.

Також я чітко зрозумів, що Садовий ставить завдання не вирішити проблему, а зімітувати і «освоїти» кошти.

Як інакше можна зрозуміти те, що за ці декілька місяців навіть не було надано приміщення для роботи департаменту – значить ми не потрібні меру і таким чином гальмують нашу роботу. Нам надали всього один невеликий кабінет і це під штат у 20 людей! Як працювати в таких умовах?

При такому підході до роботи результату не буде точно. І я не хочу, щоби через два роки мене зробили винним у цьому».

Джерело: Zik