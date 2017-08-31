До кінця року в прокат вийдуть 13 українських фільмів, - голова Держкіно

В Україні до кінця року в прокат вийдуть не менше 13 українських фільмів. Про це сказав голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, пише Укрінформ.

«До кінця року в прокат вийде, я думаю, не менше 13 українських фільмів. А може й значно більше. Це не може не радувати», – сказав Іллєнко.

При цьому він не виключає, що доведеться переносити частину прем’єр фільмів на першу половину наступного року заради того, щоб вітчизняні стрічки не конкурували одна з одною.

Іллєнко також нагадав, що лице цього тижня у прокат вийде два українські фільми.

«Якщо ми сьогодні завітаєте до кінотеатру, то вже зможете робити вибір, на який фільм хочеться піти, а не зіштовхуватися з проблемою, коли українського кіно ні в прокаті, ні на телебаченні, ні, навіть, на піратських сайтах в інтернеті не було», – зазначив він.

Тиждень тому в кінотеатрах відбулася прем’єра українського фільму «Червоний». За перший уїк-енд в прокаті він зібрав 1 477 655 грн.

Фото: Волинь24