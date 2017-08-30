З 16 жовтня потяг «Інтерсіті+» до Перемишля не доїжджатиме, а потяги до інших польських міст тимчасово скасують

З 16 до 27 жовтня у зв’язку з проведенням робіт з модернізації залізничної лінії на території Польщі рух поїздів дільниці Перемишль – Хурко не здійснюватиметься. ПАТ «Укрзалізниця» звертає увагу пасажирів, що в зазначений період швидкісні поїзди Інтерсіті+, які курсують з України до Польщі, обмежуватимуть маршрут прямування до станції Медика (Польща) та до Львова.

Так, швидкісний поїзд Інтерсіті+ №706/705 Київ, Львів – Перемишль у період з 16 до 27 жовтня обмежить маршрут курсування до станції Медика (Польща). Для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку пасажирів на автобуси до Перемишля та в зворотному напрямку. Поїзд прибуватиме на станцію Медика об 11:37, а в зворотному напрямку до Києва відправлятиметься зі станції Медика о 16:22.

Другий поїзд Інтерсіті+ до Польщі – №716/715 Київ – Перемишль – Київ через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль – у період з 16 по 27 жовтня курсуватиме діючим розкладом, але з обмеженням маршруту до ст. Львів.

Також у зв’язку з проведенням модернізації колії на дільниці Перемишль – Хурко відбудуться зміни в курсуванні вагонів у складі поїзда №51/52 Варшава/Вроцлав – Львів. Так, до початку колійних робіт на дільниці Перемишль – Хурко останній раз вагон Варшава – Львів відправиться з Варшави 14 жовтня та прибуде до Львова 15 жовтня, зворотно відправлення вагона зі Львова 15 жовтня та прибуття до Варшави 16 жовтня. Вагон Львів – Вроцлав останній раз відправлятиметься зі Львова 14 жовтня та прибуватиме до Вроцлава 15 жовтня, зворотно відправлення зі Вроцлава 15 жовтня та прибуття до Львова 16 жовтня.

Після завершення робіт із модернізації колії вперше вагон Варшава – Львів відправиться з Варшави 27 жовтня та прибуде до Львова 28 жовтня, а зворотно зі Львова – 28 жовтня та прибуття до Варшави 29 жовтня. Вагон Львів – Вроцлав відправиться зі Львова 27 жовтня та прибуде до Вроцлава 28 жовтня, зворотно відправлення із Вроцлава 28 жовтня та прибуття до Львова 29 жовтня.

ПАТ «Укрзалізниця» просить пасажирів, які з 16 по 27 жовтня 2017 року планують подорожі до Польщі, уточнювати інформацію щодо руху поїздів у залізничних касах або в довідкових службах на вокзалах.