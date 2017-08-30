У Садового обіцяють з вересня збільшити кількість курсуючих маршруток

Сьогодні відбулась планова нарада управління транспорту ЛМР з перевізниками. Одним з питань, яке порушувалось під час наради, було забезпечення перевезення пасажирів з 1 вересня, коли прогнозовано збільшиться пасажиропотік, а також питання довезення пасажирів з периферійних міжміських автостанцій у напрямку центральної частини міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак, було вирішено збільшити кількість машин на маршрутах у порівнянні з літнім періодом, до тої, що передбачена в паспорті маршруту. А в першій декаді вересня, після вивчення фактичної кількості пасажирів, за потреби кількість машин на маршрутах буде додатково збільшено.

«З 1 вересня прогнозовано збільшиться кількість пасажирів: поїдуть студенти, учні, всі уже вернуться з відпусток. Відповідно на всіх маршрутах кількість машин буде приведено до паспортної. Оскільки на літо було менше машин через меншу кількість пасажирів. Надалі будемо вивчати пасажиропотоки і відповідно реагувати.

Також під час наради ми порушили питання забезпечення вивезення пасажирів з периферійних міжміських автостанцій у напрямку центральної частини міста. В напрямку АС «Західна» у нас їздить комунальний 2А. Тут є великі автобуси. Наразі збільшуємо їх кількість на маршруті до 6 машин. Також у цьому напрямку їздять 14, 21, 28 маршрути в повному обсязі. З автостанції на вул. Петлюри в межах 100 м. пішої доступності є зупинка громадського транспорту, де курсують як автобуси, так і тролейбуси.

На початку вересня ми проведемо додатковий аналіз пасажиропотоку, проведемо зустрічі з директорами автостанцій та міжміськими перевізниками, щоб розуміти потребу у збільшенні кількості машин, які б мали вивозити пасажирів, які прибувають на ці автостанції, у напрямку центральної частини міста. За потреби будемо додавати по одній-дві машини», – повідомив Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.