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У п’ятницю стартує відкритий «Кубок Львова – 2017» з водного поло

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У перший день осені у столиці Галичини розпочнеться другий за порядком міжнародний турнір з водного поло LvivOpenwaterpoloCup – 2017. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За почесний трофей упродовж трьох днів на водному майданчику басейну СКА (Львів, вулиця Клепарівська, 39-A) боротимуться чотири команди: національна збірна Білорусі, чинний чемпіон Польщі «Осmеr» LSTW з Лодзі, юніорська збірна України U-18, яка готується до фінальної частини Євро-2017 на Мальті та господар турніру- львівське «Динамо».

Упродовж перших двох днів команди проведуть по три поєдинки попереднього етапу, зігравши по одному матчу з кожним із учасників. А в заключний день відбудеться гра за третє місце та фінал, у яких зіграють команди, що на попередньому етапі посядуть третє і четверте та перше і друге місця відповідно.

Фото: ЛОДА

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