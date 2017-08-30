У Львові вшановували героїв Іловайського котла

У Львові вшановували героїв пекельного котла в Іловайську. Три роки по тих кривавих подіях Львів поминає душі полеглих та вклоняється перед їхньою мужністю та відвагою. Сьогодні живих і мертвих бійців вшановували біля пам’ятника Шевченку. Про це Львівському порталу повідомили у штабі Об’єднання добровольців.

В пам’ять про загиблих героїв капелан о. Михайло Греділь відправив панахиду.

«Цей день, цю подію, не можна згадувати спокійно. Адже у багатьох тут присутніх досі чути той стогін і крик. Чути свист куль і зрив гармат та снарядів. І найгірше – чути запах смерті. На хвилинку, на мить уявіть те жахіття, яке пережили наші хлопці. Нищили і калічили найкращих синів і дочок нашої країни. Чому цей котел відбувся? Чому за три роки ніхто не був покараний? Чому ніхто не сказав причини, чому сотні найкращих синів положили своє життя? Війна не може виправдати жодної смерті», – зазначив о. Михайло.

На заході також були присутні бійці, яким пощастило вийти живими з Іловайського котла. Вони разом з львів’янами схилили голови та молились за душі загиблих та за перемогу України над агресором.

«Жаль та біль стискають мені груди, бо важко мені те згадувати. Був я в той час там і знаю як це було. Прошу вас щиро: пам’ятайте про ці події і розкажіть своїм дітям і внукам. Аби пам’ятали про тих героїв, що живі і тих, що не з нами. Всі ми боремось за волю України», – закликав очевидець подій в Іловайську, боєць із позивним «Дядько».

«Пекельний серпень 2014 року. Зеленопілля, Ізварино, Іловайськ. Пам’ять про тих, кого зрадила українська влада, зрадила і здала російській сволоті. Ми не забудемо і не пробачимо як владі, так і Росії. Спочивайте з миром», – наголосила організатор акції волонтер Олена Живко.

На завершення учасники поминальної акції запустили в небо білі кульки – як символ світла та боротьби за добро. «Сьогодні запускаємо кульки як пам’ять про ті світлі душі, які точно пішли на небо, адже у пеклі вони вже були», – наголосила Олена Живко.

Організував захід штаб Об’єднаних добровольців разом з Апостольською чотою, долучилися батальйон ОУН та «Айдар».