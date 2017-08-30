Спортсменки Львівщини вибороли «золото» на змаганнях з черлідингу в Китаї

Спортсменки Львівщини вибороли золоті медалі відкритого чемпіонату Китаю з черліденгу та Азійських черліденгових Ігор. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Нещодавно Китай став центром змагань з черліденгу – тут одночасно відбулося три представницькі турніри: Всекитайська Олімпіада, відкритий чемпіонат Китаю з черліденгу та Азійські черліденгові Ігри, участь у яких взяла і збірна команда України.

До складу національної збірної увійшли 10 спортсменок, серед них і дві представниці львівського «Динамо» – Анна-Марія Мриц та Анастасія Даценко.

У відкритому чемпіонаті Китаю (м. Нанджи) змагалися представники 15 команд з України, Австралії, Нової Зеландії, Тайвані, Польщі, Росії, Австрії, Японії, Нідерландів, США, Канади, Південної Кореї, Гонконгу та Китаю. У командному «джазі», а згодом і у парних змаганнях у дисциплінах «джаз» та «фрістайл» українки здобули медалі найвищого ґатунку!

Оргкомітет визнав тренера національної збірної команди України Ганну Андрієнко (Київ) кращим тренером відкритого чемпіонату Китаю.

В Азійських черліденгових Іграх у м. Ріжао загалом взяли участь 1 600 спортсменів із 13 країн Європи, Азії, Америки та Австралійського континенту. Українські спортсменки знову вибороли «золото» у командному «джазі» та у парному «фрістайлі».

Фото: ЛОДА