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Пункт пропуску «Рава-Руська» стане пішохідним до 2019 року

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У пункті пропуску «Рава-Руська» кордон між Україною та Польщею можна буде перетинати пішки чи на велосипеді. Про це повідомляє газета «Прикордоння».

У «Раву-Руську», яка від моменту будівництва у 1992 році і після реконструкції у 2007 році залишається виключно автомобільним пунктом пропуску, буде залучено 12 млн. польських злотих (3 млн. євро) інвестицій для облаштування додаткової інфраструктури. Вона дозволить перетинати кордон тут не лише на автомобілях, а й пішки та на велосипедах.

Реалізація проекту із розбудови ПП «Рава-Руська» відбуватиметься у 2018 – 2019 роках. 90% коштів, 10,8 млн. злотих, виділить Європейський Союз у рамках програми «Польща – Білорусь – Україна», а 1,2 млн. злотих складатимуть кошти бюджету Люблінського воєводства, що у Польщі.

Представники польської служби управління прикордонного контролю відзначають зростання зацікавлення у перетині кордону пішки або на велосипеді. Про це свідчить реалізація пілотного проекту у пункті пропуску «Угринів», де з 2015 року у вигляді експерименту громадяни можуть перетинати кордон пішки.

Для здійснення пішохідного та велосипедного контролю на кордоні у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» облаштують окремі будівлі і чотири смуги. Як помітно зі схеми, по дві смуги в кожну сторону. Пропускна проектна спроможність пункту пропуску становить до 3 тис. осіб за добу, а в зміну на українській стороні працюватиме 15 осіб.

Очікувана вартість робіт на тут становить 1 млн. 585 тис. євро.

З жовтня 2017 до січня 2018 року відбуватиметься розроблення проектно-кошторисної документації, у січні наступного року – її повинні затвердити, а вже з лютого до листопада 2018 року виконуватимуть будівельні роботи. У грудні наступного року заплановані пусконалагоджувальні роботи. Таким чином, ходити пішки чи їздити на велосипеді до Польщі через «Раву-Руську» громадяни зможуть не швидше кінця наступного – початку 2019 року.

Фото: “Прикордоння”

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