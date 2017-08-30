Порошенко на Львівщині: «Дорожнє будівництво залишиться пріоритетом на 2018 рік»

Президент Петро Порошенко проінспектував хід будівництва автодоріг у Львівській області, де він перебуває з робочою поїздкою. Зокрема, Глава держави оглянув ділянку дороги «Львів-Меденичі» поблизу села Наварія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Впевнений, що ми залишимо дорожнє будівництво нашим пріоритетом на 2018 рік. Буде фінансування через дорожній фонд, і дуже важливо, що кошти будуть збільшені ще як мінімум на 50%», – заявив Президент.

Під час огляду вже збудованої ділянки начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор поінформував Главу держави про хід ремонтування доріг на Львівщині. Він зазначив, що в 2015 році було спрямовано 1,09 млрд гривень, в 2016 році – 2,2 млрд гривень, в 2017 році – 2,75 млрд гривень. З них, завдяки митному експерименту, у 2015 році було направлено 290 млн грн, в 2016 році – 738 млн грн, 2017 році – 1,5 млрд грн.

Будівництво ділянки дороги «Львів-Меденичі» включає дорожнє покриття, заміну комунікацій, тротуарів і мостів. За словами Руслана Кандибора, в цілому у Львівській області всі дороги національного, міждержавного та міжобласного значення в належному проїзному стані, і подальшим завданням є кільце навколо Львова та будівництво доріг між районними центрами і сільських доріг для створення комфортним умов пересування.

Фото: ЛОДА