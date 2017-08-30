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На території військової частини на Львівщині раптово помер призовник

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Сьогодні, 30 серпня,  близько 12 години в одній з військових частин, що розташована на Львівщині, під час проведення занять з вивчення особового складу резерву раптово помер військовослужбовець. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Залізної бригади.

Так, одному з призваних на навчальні збори військовослужбовцю стало погано. Медичною службою військової частини було надано невідкладні реанімаційні заходи, які на жаль позитивних результатів не дали.

За попереднім висновком, військовослужбовець оперативного резерву помер внаслідок гострої серцевої недостатності. Для з’ясування детальних обставин та умов, на місці події працює оперативна група військової служби правопорядку та поліції. За фактом смерті військовослужбовця командиром військової частини призначено службове розслідування.

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