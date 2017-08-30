На Мазепи «Хонда» збила пенсіонерку, яка переходила вулицю на «зебрі»

У Львові водій «Хонди» скоїв наїзд на жінку. Як попередньо встановили правоохоронці, пенсіонерка переходила проїзну частину на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 серпня о 10.50 по вулиці Мазепи у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Хонда», 81-річний львів’янин, скоїв наїзд на 76-річну мешканку Львова, котра переходила проїзну частину на пішохідному переході. Внаслідок наїзду жінка отримала «перелом лівої ключиці, перелом ребер» та була госпіталізована.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводяться слідчі дії, призначено ряд експертиз.