ОСТАННІ НОВИНИ

Луценку і прокурорам підняли зарплату

|

Міністерство соціальної політики підготувало зміни до урядової постанови щодо оплати праці працівників прокуратури, які передбачають збільшення посадових окладів генерального прокурора та його заступників в 4,8-5,2 рази. Відповідний проект постанови подано на розгляд Кабінету Міністрів 30 серпня, пишуть Наші гроші.

Нові посадові оклади генпрокурора та його заступників зростають до 32-37 тис грн.

Посадові оклади прокурорів та слідчих виростуть 2,8-3 рази. В експертному висновку також вказано, що розмір надбавок до окладів виросте в 13-20 разів – до 1400-3200грн.

При погодженні змін Мінсоцполітики вказало, що зарплати прокурорам потрібно підвищити до рівня зарплат в інших правоохоронних органах. Для приміру міністерство вказало зарплати НАБУ, де посадовий оклад директора становить 80 тис грн., а детектива – 30 тис грн. також було зазначено, що посадовий оклад голови Нацполіції становить 40 тис грн.

В додатку до проекту постанови Мінсоцполітики оприлюднив розрахунки місячних зарплат, в том числі, керівництва ГПУ. За ними заробітня плата генпрокурора складе 166 тис грн на місяць з урахуванням премії та матеріальної допомоги. Перший заступник ген прокурора буде отримувати 139 тис грн, військовий прокурор – 142 тис грн, начальник департаменту – майже 49 тис грн.

При погодженні позицій не було враховане зауваження Мінфіну, що на виконання проекту уряду потрібно буде додатково в цьому році знайти 1,6 млрд грн. При цьому, в 2017 році в бюджеті вже було збільшено видатки на 1,9 млрд грн, в тому числі в 1,6 рази збільшено виплати на оплату праці. Мінфін також зауважив, що нові надбавки до зарплати прокурорів в 3-8 разів більші від надбавок до зарплат держслужбовців.

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що направив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману листа з вимогою відставки міністра фінансів Олександра Данилюка через небажання останнього підвищити фінансування прокуратури.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був ухвалений Акт проголошення незалежності України. З цьо...

Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки

У переддень 26-го Дня народження України працівникам  Добротвірської ТЕС вже в третє компанія ДТЕК організує Свято вишив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів