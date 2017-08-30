Конфлікт довкола Лисиничівських озер. Котеджне містечко на виїзді зі Львова будує добрий товариш Садового?

Компанія «Провесінь-Агроінвест», що займається будівництвом кварталу садибної житлової забудови в межах вулиць Проектована, 1, Проектована, 2 та Тракт Глинянський, 152 пов’язана із знаним у Львові бізнесменом Володимиром Матковським, якому приписують фінансування партії «Українська галицька партія» та теплі стосунки з мером Львова Андрієм Садовим. Про це свідчать дані, які Львівський портал отримав із запитів в Єдиному реєстрі фізичних та юридичних осіб.

Як відомо, до цього будівництва останнім часом привернута вага міських депутатів, громадських активістів та ЗМІ. Спочатку неподалік будівництва котеджів у місцевій водоймі виявили мертву рибу, що окрім екологічної сторони викликало інтерес до забудови. Відтак основний конфлікт розгорівся довкола позиції мешканців, які хочуть зберегти чотири водойми, що розташовані близько будівництва, та агрофірмою з другого боку, що переконує: озера технічні і жодної цінності не мають.

Відтак комісія архітектури, містобудування та охорони історичного середовища ЛМР провела виїзне засідання на території агрофірми «Провесінь».

«Поки ми не маємо багато інформації щодо цього питання, тому будемо направляти звернення в різні інстанції, щоб з’ясувати, чи є ці озера природного походження. Ми розуміємо, що агрофірма, яка б мала розвиватись, вдосконалюватись, роздає свою землю під забудову. Тож вся територія може бути згодом забудована елітним житом. Ми докладемо всіх зусиль, щоб озера залишись для міста, і щоб мешканці мали до них доступ», – зазначив під час виїзду депутат міськради Ігор Телішевський.

Як з’ясував Львівський портал, фірма «Провесінь-Агроінвест» серед своїх засновників, згідно даних реєстру юридичних осіб, має ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто» – її внесок до статутного капіталу – 24 тисячі гривень. Бенефіціарним власником цієї компанії є Павло Власюк, який фігурує серед засновників ще декількох підприємств, пов’язаних з Володимиром Матковським. Також серед засновників «Нового міста» є ТзОВ «Приват капітал», кінцевими власниками якого є Андрій Ільчишин та Юрій Гладун, який є бенефіціарним власником підприємства «Радехів-цукор», серед засновників останнього, як відомо, є Володимир Матковський.

«Приват капітал» заснувало ТзОВ «Львівське фондове агентство», кінцевим бенефіціарними власниками якого є безпосередньо Володимир Матковський та згаданий Юрій Гладун.

Власне отримало підприємство «Провесінь-Агроінвест» погодження на будівництво житла на 40 га землі ще у 2012 році. Тоді 62 міських депутаті проголосували «за» рішення щодо зміни цільового призначенні земельної ділянки. Таким чином, згідно ухвали №1256, товариству з обмеженою відповідальністю «Провесінь-Агроінвест» змінили «цільове призначення земельної ділянки площею 39,3975 га на вул.Тракт Глинянський, 152, яка передана йому в оренду для ведення сільськогосподарського виробництва згідно з договором оренди землі, зареєстрованим у Львівській міській раді 29.03.2010 за № Л-1162, перевівши із земель сільськогосподарського призначення до земель житлової та громадської забудови, за функцією використання – землі житлової забудови».

Цікаво, що тоді за це питання проголосували майже усі присутні депутати, не голосував міський голова Андрій Садовий, якому приписують теплі стосунки з Матковським.

Як повідомило Львівському порталу джерело у Львівській міськраді, «протягнув» це питання «Провесіні» міський депутат Юрій Кужелюк, а зараз він ж «вибив» кошти з бюджету на каналізацію у цьому районі Львова.