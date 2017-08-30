Гройсман каже, що пенсії для військових зростуть

Відразу після ухвалення парламентом пенсійної реформи буде напрацьоване законодавство, яке дасть змогу підвищити пенсії військовослужбовцям. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, повідомляє Укрінформ.

“Військовослужбовці сьогодні мають пенсії несправедливі. Тому наше завдання: одразу після прийняття рішення парламентом у вересні, щиро вірю в це, загальної реформи пенсійної наступний крок … – в нас відкриваються можливості щодо нового законодавства із забезпечення пенсій військовослужбовців”, – зазначив Гройсман.

За словами глави уряду, таке рішення “політично і технологічно” прийняте, Президент його також підтримує.

Водночас на засіданні уряду ухвалено рішення, згідно з яким змінюються підходи до грошового забезпечення військовослужбовців.

“Це – постанова, яка є абсолютно нова за своєю структурою та філософією. Справа в тому, що порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців до окладу за військовим званням не змінювався з часів Радянського Союзу. Тоді в основу грошового утримання лягали оклади за військовим званням: солдат отримував 30 грн, а лейтенант – 110, коли за посади рядовий отримував 530 грн, а командир воюючої бригади – 200”, – пояснив міністр оборони Степан Полторак.

Він наголосив, що такі підходи сьогодні неприпустимі, й зазначив, що уряд пропонує підвищити соціальний захист та соціальну справедливість щодо військовослужбовців.