ОСТАННІ НОВИНИ

Асфальтний завод в Рясному забруднює повітря небезпечними токсичними речовинами?

|

Асфальтний завод «Онуру» в Рясному шкодить здоров’ю львів’ян, які вдихають випари фенолу, ксенону, азоту діоксину, вуглецю оксиду, діоксину сірки. Відповідна заява надійшла на адресу Львівського порталу від ГО «Розвиток Громади».

За даними активістів, завод проводить несанкціоновані викиди у повітря заборонених речовин.

«Позапланова перевірка ТзОВ «Онур Конструкціон Інтершешинл» щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, яку провела Державна екологічна інспекція у Львівській області у січні 2017 року виявила стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які не внесені в наявний дозвіл на викиди. Забруднюють повітря небезпечні токсичні речовини гарячого бітуму та викиди від твердопаливних котлів», – йдеться у повідомленні.

Тим часом повідомляється, що екологічна інспекція не реагує на звернення мешканців Рясного та продовжила термін налагодження роботи асфальтного заводу до жовтня 2017 року.

«Відповідно до складеного екологічною інспекцією Припису асфальтний завод ТзОВ «Онур Конструкціон Інтершешинл» мав би до 25 травня 2017 року отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря від стаціонарних неорганізованих джерел. Однак час сплинув, а екологічна інспекція не реагує на звернення мешканців Рясного і не планує проводити контрольну позапланову перевірку асфальтного заводу, відписуючи що підприємство здійснює заходи щодо отримання дозволу на викиди та продовжила термін виконання припису до жовтня 2017 року», – йдеться у повідомленні.

Активісти зауважують, що «ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення є досить високими. До прикладу, тонна фенолу вартуватиме Онуру 10007,8 грн., азоту оксид – 2204,89 грн., вуглецю окис – 83,07 грн. В залежності від орієнтовно безпечного рівня впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб.метр в атмосферному повітрі визначається ставка податку.

Однак Фіскальна служба не може вирахувати розмір податку без Дозволу, оскільки саме цей офіційний документ, містить розрахунок, найменування забруднюючих речовин і їх концентрацію у повітрі на межі санітарної зони. Зрозуміло, що компанія не зацікавлена у виготовленні Дозволу. Власне його відсутність дозволяє роками не сплачувати екологічний податок. Причини ж бездіяльності Державної екологічної інспекції у Львівській області, в повноваженнях якої є здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, мали б з’ясувати правоохоронні органи».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був ухвалений Акт проголошення незалежності України. З цьо...

Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки

У переддень 26-го Дня народження України працівникам  Добротвірської ТЕС вже в третє компанія ДТЕК організує Свято вишив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів