Асфальтний завод в Рясному забруднює повітря небезпечними токсичними речовинами?

Асфальтний завод «Онуру» в Рясному шкодить здоров’ю львів’ян, які вдихають випари фенолу, ксенону, азоту діоксину, вуглецю оксиду, діоксину сірки. Відповідна заява надійшла на адресу Львівського порталу від ГО «Розвиток Громади».

За даними активістів, завод проводить несанкціоновані викиди у повітря заборонених речовин.

«Позапланова перевірка ТзОВ «Онур Конструкціон Інтершешинл» щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, яку провела Державна екологічна інспекція у Львівській області у січні 2017 року виявила стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які не внесені в наявний дозвіл на викиди. Забруднюють повітря небезпечні токсичні речовини гарячого бітуму та викиди від твердопаливних котлів», – йдеться у повідомленні.

Тим часом повідомляється, що екологічна інспекція не реагує на звернення мешканців Рясного та продовжила термін налагодження роботи асфальтного заводу до жовтня 2017 року.

«Відповідно до складеного екологічною інспекцією Припису асфальтний завод ТзОВ «Онур Конструкціон Інтершешинл» мав би до 25 травня 2017 року отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря від стаціонарних неорганізованих джерел. Однак час сплинув, а екологічна інспекція не реагує на звернення мешканців Рясного і не планує проводити контрольну позапланову перевірку асфальтного заводу, відписуючи що підприємство здійснює заходи щодо отримання дозволу на викиди та продовжила термін виконання припису до жовтня 2017 року», – йдеться у повідомленні.

Активісти зауважують, що «ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення є досить високими. До прикладу, тонна фенолу вартуватиме Онуру 10007,8 грн., азоту оксид – 2204,89 грн., вуглецю окис – 83,07 грн. В залежності від орієнтовно безпечного рівня впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб.метр в атмосферному повітрі визначається ставка податку.

Однак Фіскальна служба не може вирахувати розмір податку без Дозволу, оскільки саме цей офіційний документ, містить розрахунок, найменування забруднюючих речовин і їх концентрацію у повітрі на межі санітарної зони. Зрозуміло, що компанія не зацікавлена у виготовленні Дозволу. Власне його відсутність дозволяє роками не сплачувати екологічний податок. Причини ж бездіяльності Державної екологічної інспекції у Львівській області, в повноваженнях якої є здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, мали б з’ясувати правоохоронні органи».