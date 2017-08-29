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Як Львівщина відсвяткує День фізичної культури та спорту

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Львівщина активно готується до відзначення Дня фізичної культури та спорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах відзначення Дня фізичної культури і спорту в усіх населених пунктах області заплановано проведення спортивних свят та фізкультурно-оздоровчих заходів, показових виступів провідних спортсменів та інші атракції.

Спортивні та спортивно-масові заходи відбуватимуться в усіх осередках обласних організацій усіх фізкультурно-спортивних товариств та відомств, спеціалізованих навчальних закладах, а також у всіх районах та містах області.

Із повним переліком заходів можна ознайомитись тут.

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