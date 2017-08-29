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У Винниках жінка підрізала власного гостя

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У Винниках жінка завдала гостю удари ножем у живіт. Подія сталась внаслідок раптового конфлікту під час розпивання спиртного. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

У Личаківський відділ поліції 28 серпня надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що у одному з будинків по вулиці Руській у місті Винники чоловіку завдали ножового поранення у живіт.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що за вказаною адресою разом зі своєю 46-річною співмешканкою проживає 36-річний чоловік. У той день у них в гостях перебували 32-річний мешканець Винників та його 43-річна співмешканка.

У компанії розпивали спиртне і, близько п’ятої ранку, під час раптового конфлікту співмешканка господаря будинку завдала гостю удар ножем у живіт. У одній з львівських лікарень, куди доставили пораненого, медики діагностували йому «проникаючу колото-різану рану передньої черевної стінки».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Проводиться досудове розслідування.

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