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У селі на Дрогобиччині відкрили нову школу

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Учора, 28 серпня,  для мешканців села Сторона, що на Дрогобиччині, відбулося подвійне свято. Окрім храмового свята Успіння Богородиці, в селі урочисто освятили нову середню школу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цього дня чекали давно. Будівництво школи розпочали ще у 2005 році. За кілька років зведення школи призупинили через брак коштів. Однак, проект входив до стратегічного напряму розвитку Львівської області, тож на його завершення  було додатково виділено більше 5 мільйонів гривень.

У школі навчатимуться майже дві сотні дітей. Двоповерхова школа розрахована на навчання учнів з першого по дев`ятий клас.  Для дітей облаштували новий спортзал, їдальню та систему опалення із застосуванням енергозберігаючих технологій .

В урочистому відкритті школи взяли участь високопосадовці, духівництво, вчителі, учні та мешканці сусідніх сіл. Долучились до святкового заходу заступник міністра освіти Павло Хобзей та заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак, яка побажала місцевим дітям значних досягнень у новій школі.

«Завершення будівництва стало можливим лише завдяки тим небайдужим людям, які віддали цьому проекту частинку своєї душі. Наші діти заслуговують на те, щоб навчатись в гідних умовах», – зазначила Ірина Гримак.

Не приховувала своєї радості і директор Сторонянської школи Ірина Мицак.

«Ми цього свята чекали не рік і не два. Але, на щастя, до влади прийшли люди, які перейнялися нашими проблемами, нашим селом, і нашими дітьми. Дуже приємно бачити, що село розбудовується, і  що діти зможуть здобувати знання уже в новій школі», – наголосила Ірина Мицак.

Під час урочистого відкриття школи благодійники подарували 10 ноутбуків та систему музичного озвучення, яке діти зможуть використовувати для творчих вечорів та святкових подій.

Фото: ЛОДА

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