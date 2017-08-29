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У Любліні четверо п’яних поляків побили українського студента

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У польському місті Любліні троє п’яних чоловіків і жінка побили українського студента. Про це пише Польське радіо, передає Львівський портал.

Вночі з 26 на 27 серпня три чоловіки і одна жінка в нетверезому стані зачепили 25-річного Євгена, який заочно вчиться на факультеті ветеринарної медицини. Спочатку вимагали грошей, а коли виявилося, що в студента грошей немає, прозвучало запитання, звідки він. Через те, що нападник звертався до нього вульгарно, студент пояснював йому, що він є поляком, який приїхав з України. Після того Євгена вдарили кулаком в обличчя.

Коли він лежав на землі, нападники запитали, чи він хоче бути ще вдарений, але студент не міг говорити, тому що мав кров у роті. Його вдарили знову.

Речниця воєводського коменданта поліції Рената Лящка-Русек підтвердила, що один з нападників уже заарештований на три місяці, йому поставлено закид грабежу. Це 39-річний житель Любліна, який уже відбував покарання за злочини проти життя та здоров’я, кілька років провів у в’язниці.

Поліція також встановила дані другого з нападників. Як повідомила Рената Лящка-Русек, побиття студента з України не було злочином на ґрунті національної ворожнечі.

Фото: fakty.ictv.ua

 

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