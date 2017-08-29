У Львові патрульні затримали велосипедиста з наркотиками

На проспекті Червоної Калини патрульні затримали велосипедиста, в якого виявили наркотичні речовини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Велосипедист намагався уникнути зустрічі з патрульними, бо мав при собі 17 таблеток «Субітексу» та дві таблетки «Лірики»

Так учора близько 18 години на проспекті Червоної Калини у дворі одного з будинків екіпаж патрульної поліції помітив чоловіка на велосипеді, який почав втікати, як тільки побачив службовий автомобіль поліції. Інспектори наздогнали особу та запитали чому він втікав, на що громадянин не відповів та почав нервуватися. Патрульні провели в чоловіка поверхневу перевірку в ході якої виявили 17 таблеток «Субітексу», 3 шприца, 4 ампули з розчином для ін’єкцій, а також 2 таблетки «Лірика», які містять в собі наркотичну речовину. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила речовини. 35-річного затриманого доставили до Сихівського відділу поліції. Справу передали слідчим.