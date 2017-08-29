ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові патрульні затримали велосипедиста з наркотиками

|

На проспекті Червоної Калини патрульні затримали велосипедиста, в якого виявили наркотичні речовини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Велосипедист намагався уникнути зустрічі з патрульними, бо мав при собі 17 таблеток «Субітексу» та дві таблетки «Лірики»

Так учора близько 18 години на проспекті Червоної Калини у дворі одного з будинків екіпаж патрульної поліції помітив чоловіка на велосипеді, який почав втікати, як тільки побачив службовий автомобіль поліції. Інспектори наздогнали особу та запитали чому він втікав, на що громадянин не відповів та почав нервуватися. Патрульні провели в чоловіка поверхневу перевірку в ході якої виявили 17 таблеток «Субітексу», 3 шприца, 4 ампули з розчином для ін’єкцій, а також 2 таблетки «Лірика», які містять в собі наркотичну речовину. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила речовини. 35-річного затриманого доставили до Сихівського відділу поліції. Справу передали слідчим.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був ухвалений Акт проголошення незалежності України. З цьо...

Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Велетенська мапа України та патріотичні смаколики: у переддень Дня Незалежності для енергетиків влаштували Свято вишиванки

У переддень 26-го Дня народження України працівникам  Добротвірської ТЕС вже в третє компанія ДТЕК організує Свято вишив...

Злочин і кара: коли небожителі почнуть відповідати за вбивства на дорогах?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Злочин і кара: коли небожителі почнуть відповідати за вбивства на дорогах?

Останнім часом в ЗМІ все частіше з’являються резонансні новини про жахливі дорожньо-транспортні пригоди за участі депута...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів