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Цього року на Львівщині виявили більше сотні будівництв з порушеннями

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З початку 2017 року Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено 41 перевірку діяльності уповноважених органів містобудування та архітектури.

З них – 6 планових та 35 позапланових, повідомили Львівському порталу у прес-службі ДАБІ.

Під час заходів державного архітектурно-будівельного нагляду у роботі відповідних органів виявлено низку порушень містобудівного законодавства. Зокрема, Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

За результатами перевірок зупинено дію 3 містобудівних умов та обмежень та 4 будівельних паспортів, скасовано  29 містобудівних умов та обмежень і 105 будівельних паспортів.

Крім того, винесено 20 постанов у справах про адміністративні правопорушення на загальну суму 163 тис. грн.

 

 

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