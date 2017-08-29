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«Ромео і Джульєтта» в Італійському дворику. Львів’ян кличуть насолодитись виставами під відкритим небом

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Протягом вересня в Італійському дворику, що за адресою, площа Ринок, 6, будуть проходити вистави під відкритим небом від Першого театру.

Як інформують у прес-службі Львівської міськради, Перша вистава «Ромео і Джульєтта» відбудеться 7 вересня, о 21.00 год. Саме цю виставу Перший театр ставив у межах проекту «Ніч у Львові».

«Протягом вересня будуть відбуватися вистави від Першого театру в Італійському дворику. На це нас надихнув проект «Ніч у Львові», а саме вистава «Ромео і Джульєтта», яка тут відбувалася, яка, власне, обов’язково повинна повторитися, оскільки надзвичайно багато відвідувачів було. Щоби тут відбувалися вистави, нам допоміг історичний музей.

Ми хочемо, щоб Перший театр був не лише в театрі, але і за його межами. Зараз ми стартуємо з Італійського дворику і проект цей триватиме протягом вересня, наскільки нам буде дозволяти погода, адже тут будуть проходити вистави просто неба. Ми бачимо, що є для цього потреба, є відповідний результат, тому, чому б і не розпочати такі перегляди вистав.

Це перший наш такий проект, власне, театр за межами театру, в різних двориках. Зараз ми говоримо про Італійське подвір’я. Має бути постійне життя між театром і його відвідувачем»,- зазначила Марта Іванишин, координатор інноваційних програм в галузі культури ЛМР.

«7 вересня ми плануємо тут, в Італійському дворику, відкрити сезон для усіх відомою виставою «Ромео і Джульєтта». Чи не найбільшим поштовхом для цього стали телефонні дзвінки тих глядачів, які не потрапили на виставу в рамках проекту «Ніч у Львові». Крім «Ромео і Джульєтти», плануємо ставити вистави на італійську тему. Сподіваюся, що це може бути вистава «Король-олень» за Карлом Гоцці.

Будемо думати, щоб не лише в теплий період року ставити вистави просто неба»,- наголосив Юрій Мисак, художній керівник Першого театру.

«Сам ресторан «Casa Leone» трошки змінює концепцію, він цього року став театральним і на наступний рік буде ще більш театральним. Ми не лише пригощаємо смачною кавою і смачними напоями, а й робимо так, щоб нашим відвідувачам було цікаво відвідувати наш заклад. Я гадаю, кава стає більш смачнішою і наші страви стають більш смачнішими, коли вони поєднуються з театром»,- Петро Пуняк, заступник директора ресторану Casa Leone.

Квитки на вистави в Італійському дворику будуть дорожчими, аніж у самому театрі, за рахунок частувань та додаткової декорації, яка необхідна буде для показу вистав у дворику.  На виставу зможе потрапити до 200 глядачів і квитки можна буде придбати в Першому театрі та в Італійському дворику.

 

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