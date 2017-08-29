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На Львівщині поліцейські затримали групу наркоділків

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На Львівщині правоохоронці викрили групу наркодилерів, котрі організували виготовлення та збут психотропної речовини «амфетамін» та нарковмісних таблеток «субутекс». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Виготовлену «продукцію», а також нарковмісні таблетки «субутекс» зловмисники реалізовували наркозалежним особам у Стрию та на території району. Усі троє затриманих – стрияни віком 42, 39 та 28 років. Двоє з них – раніше судимі.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили, вилучили та скерували на експертне дослідження пакетики із речовиною, схожою на «амфетамін» загальною масою близько 26 грамів, нарковмісні таблетки «субутекс», готові до використання шприци з нарковмісним розчином, а також приладдя та інвентар для виготовлення психотропної речовини. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько чотирнадцяти тисяч гривень.

Усі зловмисники затримані згідно ст.208 КПК України, для двох суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою, третього помістили у лікувальний заклад. Окрім того, їм повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція

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