На Богдана Хмельницького легковик збив пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці

У Львові водій автомобіля «ВАЗ» скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП 36-річного мешканця Кам’янка-Бузького району із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 серпня близько 18.00 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2109», 18-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 36-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди пішохода з тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.