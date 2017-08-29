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Минулої доби в області вщент згоріли два дачні будиночки

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На Львівщині за минулу добу вогнем знищено 2 дачних будинки: один випадок стався у Львові, інший – у Червонограді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 28 серпня о 17:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Червоноград на вул. Промислова в дерев’яному дачному будинку.На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ державної пожежно-рятувальної частини № 33 м. Червоноград. Пожежу локалізовано о 17:39 та ліквідовано о 19:06. Вогнем знищено будівлю та 2 куб.м дров.

Цього ж дня о 18:56 до рятувальників надійшло ще одне повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Трускавецька в дерев’яному дачному будинку. За лічині хвалини на місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ 4 ДПРЧ м. Львова. Пожежу локалізовано о 19:11, ліквідовано о 19:15. Вогнем знищено будівлю.

Причини виникнення займань встановлюються. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

 

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