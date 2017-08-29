Львів’ян закликають долучитись до благодійної справи, здавши макулатуру

Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» проводить благодійний збір макулатури. Мета – замінити старі вікна у всьому Центрі.

Як повідомили Львівському порталу у прес-службі Львівської міськради, ініціатором події стала волонтер Центру Світлана Криницька, якій прийшла ідея, що непотрібний папір може бути корисним. На Facebook була створена подія, через яку поширюється інформація, долучалися всі охочі та оголошувалися результати.

До збору долучалися багато людей, мешканці Сихова, декілька шкіл, Львівський державний університет внутрішніх справ. Серед компаній, які віддали непотрібний папір на благодійність, це – FEST, VS bank, Lohika, Австрійські та Турецькі авіалінії, Сферос-електрон, Медіа Сервіс та багато інших.

«За цей час було зібрано 9 770 тон макулатури! І це дало можливість замінити 6 вікон в Центрі. «Джерело» продовжує збирати макулатуру, адже потрібно замінити ще 54 старих вікна. Ми побачили, що непотрібний папір може бути корисним, а благодійна мета об’єднує людей.

Долучайтеся до події на сторінці у Facebook та слідкуйте за новинами», – кажуть в Навчально-реабілітаційному центрі «Джерело».

Контактний номер телефону щодо благодійного збору макулатури: 097 945 69 38

Довідка

Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» заснований в 1993 році, з ініціативи батьків дітей з особливими потребами та волонтерів з Канади. За 23 роки роботи Центру допомогу отримали близько 5 000 дітей та молоді віком від кількох тижнів до 35 років. Сьогодні тут щодня займаються 150 дітей та молоді, 200 родин в місяць отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку.

Всі послуги Центру – безкоштовні.

Центр «Джерело» частково фінансується з міського бюджету міста Львова та здебільшого з благодійних надходжень.